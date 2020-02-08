Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации на уровне BBB. Прогноз рейтингов - стабильный.

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации на уровне BBB. Прогноз рейтингов – "стабильный". Такие данные появились в пресс-релизе агентства.Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне F2, сообщает телеканал "Россия 24".По данным агентства, Россия продолжает увеличивать государственный бюджет и сохранять низкий уровень внешнего долга.Fitch отмечает при этом сохранение рисков, которые связаны с геополитической напряженностью и антироссийскими санкциями.