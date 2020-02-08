Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 21-летняя российская спортсменка Александра Солдатова опровергла слухи о попытке суицида и в доказательство показала запястья рук.

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 21-летняя российская спортсменка Александра Солдатова опровергла слухи о попытке суицида и в доказательство показала запястья рук."Всем привет, мне приятного аппетита, я со своим любимым тренером. Поднимаю этот стаканчик кофе за Вас", – сказал Солдатова на видео, которое опубликовала в социальной сети Instagram.Ранее в различных СМИ появилась информация, что Солдатова пыталась покончить с собой. Сообщалось, что на ее руке были обнаружены порезы. Также говорилось, что спортсменке диагностировали булимию.Напомним, что Александра является членом сборной России по художественной гимнастике. За свою карьеру, помимо золотых медалей чемпионата мира, она три раза брала серебро и единожды бронзу мировых первенств.Также Солдатова трижды выигрывала чемпионат Европы и четырежды становилась его серебряной медалисткой. В настоящий момент гимнастка готовится выступить на Гран-при Москвы, который пройдет с 7 по 9 февраля.