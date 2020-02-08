В столичном Никулинском суде в закрытом режиме прошло заседание по иску бывшего футболиста московского Спартака Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье. После того, как судебные инстанции разделили имущество экс-супругов пополам, недовольными остались обе стороны.

В столичном Никулинском суде в закрытом режиме прошло заседание по иску бывшего футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье. После того, как судебные инстанции разделили имущество экс-супругов пополам, недовольными остались обе стороны.При этом по мнению Дарьи Глушаковой решение суда было несправедливым вследствие того, что футболист в течение короткого времени якобы вывел с счетов, принадлежавших семье, около 200 млн рублей и эта сумма не была учтена при разделе имущества. В свою очередь Глушаков подал иск к экс-супруге из-за того, что она своими действиями нанесла ему моральный ущерб. Взыскать с женщины спортсмен хотел также примерно 200 млн рублей.Заседание проходило в отсутствие Глушакова, который теперь выступает за клуб "Ахмат", и его бывшей жены, суд перевел его в закрытый режим из-за возможного нанесения сторонам дополнительных моральных страданий. Но в итоге судья вынесла решение в пользу Дарьи."Суд первой инстанции отказал Денису Глушакову в удовлетворении его исковых требований в полном объеме", — цитирует РИА Новости представителя ответчицы Ирину Серегину. Впрочем, полный размер требований, по ее словам, в заседании озвучен не был.