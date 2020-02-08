Российский траулер Pongoma затонул в ночь на 7 февраля в 15 милях у берегов Эстонии в течение часа после того, как на обледеневшем судне затопило отсек с рулевой машиной.

Российский траулер Pongoma затонул в ночь на 7 февраля в 15 милях у берегов Эстонии в течение часа после того, как на обледеневшем судне затопило отсек с рулевой машиной.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал капитан судна Виктор Питкевич.Моряк отметил, что столкновения не было, но погодные условия оказались слишком тяжелыми для траулера, которого заливала высокая волна. Кроме того, команда постоянно боролась с сильным обледенением.Питкевич рассказал, что стоял на вахте, когда ему сообщили, что отказала рулевая машина. Аварийное управление тоже не работало. По его словам, несмотря на то, что команда из семи человек до последнего боролась за живучесть, в течение получаса траулер лег на борт и начал тонуть.Капитан и матросы выбирались из Pongoma, который направлялся из Санкт-Петербурга в Калининград через люк, после чего спустили на воду аварийный плот и отплыли от уходящего вглубь моря судна.Через полтора часа терпящих бедствие поднял из воды российский танкер, а затем часть спасенных была вертолетами доставлена в больницу Эстонии, часть – в Финляндию. В результате ЧП никто из россиян не пострадал.