Российский футбольный союз и Министерство спорта Татарстана совместно прорабатывают вопрос проведения Суперкубка России по футболу 2021 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

Российский футбольный союз и Министерство спорта Татарстана совместно прорабатывают вопрос проведения Суперкубка России по футболу 2021 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов."Буквально вчера встречались с руководством РФС. Принято решение, что будем прорабатывать возможность проведения Суперкубка России-2021в Казани", – цитирует Леонова РИА Новости.Напомним, что в матче за Суперкубок встречаются чемпион страны и обладатель Кубка России.