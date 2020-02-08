Китайские ученые назвали вероятного промежуточного носителя нового коронавируса 2019-nCoV. По их данным, это панголин – животное, чья чешуя часто используется в китайской народной медицине.

Китайские ученые назвали вероятного промежуточного носителя нового коронавируса 2019-nCoV. По их данным, это панголин – животное, чья чешуя часто используется в китайской народной медицине.Соответствующее исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Как передает Daily Mail, они предположили, что коронавирус может передаваться от летучих мышей к человеку при участии панголинов.Специалисты проанализировали 1 тысячу образцов генетического материала и установили, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у диких панголинов, на 99% идентична геному 2019-nCoV у заболевших людей.Впрочем, как отмечает издание, это предварительные данные. С уверенностью сказать, что дело именно в панголинах, пока нельзя, предупредили британские эксперты.Панголины – млекопитающие, покрытые крупными чешуйками. Они живут в Африке и Азии и пользуются большой популярностью у китайских и вьетнамских браконьеров. Их ловят ради чешуи, которую народные целители используют как лекарство несмотря на то, что с медицинской точки зрения никакого эффекта она не имеет. Тем не менее, ею предлагают лечить самые разные заболевания. Кроме того, мясо панголина в КНР и Вьетнаме употребляют в пищу.В конце января сообщалось, что носителями нового типа коронавируса могут быть змеи.Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По последним данным, число заразившихся им в КНР превысило 31 тысячу человек. 636 человек из заболевших скончались, на карантине находятся свыше 186 тысяч.