В развлекательном центре Галактика, который расположен в Красной Поляне, состоялся хоккейный товарищеский матч с участием президентов России и Белоруссии. Команда Владимира Путина и Александра Лукашенко добилась крупной победы со счетом 9:2.

В развлекательном центре "Галактика", который расположен в Красной Поляне, состоялся хоккейный товарищеский матч с участием президентов России и Белоруссии. Команда Владимира Путина и Александра Лукашенко добилась крупной победы со счетом 9:2.В составе победителей хет-трик оформил глава России, трижды поразив ворота соперника. Как сообщает РИА Новости, в матче также принял участие сын Лукашенко Николай.На встрече присутствовал и заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев, появившийся на трибуне во втором периоде. Во время одной из пауз в игре он провел короткую беседу с Путиным и Лукашенко.Напомним, что руководители России и Белоруссии решили прервать переговоры, которые проходят в Сочи, чтобы сыграть в хоккей.