В Марбелье завершился товарищеский матч между российским Краснодаром и чешским клубом Виктория Пльзень. Быки забили три мяча в чужие ворота, однако этого не хватило даже для ничейного результата. Итоговый счет – 4:3 в пользу соперника Краснодара.

В Марбелье завершился товарищеский матч между российским "Краснодаром" и чешским клубом "Виктория Пльзень". "Быки" забили три мяча в чужие ворота, однако этого не хватило даже для ничейного результата. Итоговый счет – 4:3 в пользу соперника "Краснодара".В составе российской команды отличились Маркус Берг (39-я минута), Магомед-Шапи Сулейманов (66-я) и Мануэл Фернандеш (82-я). За "Викторию" голами отметились Ян Коварж (11-я), Алеш Чермак (24-я), Ондржей Мигалик (73-я) и Томаш Хори (76-я)."Краснодар" идет на втором месте в чемпионате России, набрав 35 очков после 19 туров. "Виктория" также располагается на второй строчке в чешском первенстве. В ее активе 38 баллов после 20 игр.