Действующие сейчас в России программы льготного кредитования покупки новых автомобилей запущены ради поддержки стагнирующего рынка. Однако, похоже, объемы выделенных на реализацию программ средств не позволят оказать на общие продажи заметного влияния.

Действующие сейчас в России программы льготного кредитования покупки новых автомобилей запущены ради поддержки стагнирующего рынка. Однако, похоже, объемы выделенных на реализацию программ средств не позволят оказать на общие продажи заметного влияния.По прогнозам заинтересованных ведомств, по программам льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в нынешнем году получится продать около 50 тысяч машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга.На субсидии выделено в 2020-м совокупно 5 млрд рублей. Впрочем, в ведомстве использовали оборот "на данный момент", так что нельзя исключать вероятности дальнейшего увеличения финансирования госпрограмм.В 2019-м с их помощью было продано около 113 тысяч машин, но и средств тогда было выделено больше: государство потратило на поддержку целевых кредитов 9,4 млрд рублей. Эксперты уже отмечают, что сравнительно невысокий вклад субсидий в объемы рынка новых легковых автомобилей связан с достаточно жесткими условиями программ, в которые вписывается ограниченное число представленных в России моделей.По прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в наступившем году в России удастся продать чуть более 1,7 млн новых автомобилей — это на 2,1% меньше, чем в 2019-м.