В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава российского государства вышел встречать своего белорусского коллегу в красной крутке с вышитым гербом России и надписью Путин В.В.. Лукашенко вышел из лимузина в деловом костюме. Он в шутку пожаловался Путину, что у него в его сочинской резиденции почти не осталось снега.

В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава российского государства вышел встречать своего белорусского коллегу в красной крутке с вышитым гербом России и надписью "Путин В.В.". Лукашенко вышел из лимузина в деловом костюме. Он в шутку пожаловался Путину, что у него в его сочинской резиденции почти не осталось снега."И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега", — показал Лукашенко со смехом на свою резиденцию.В ответ Путин показал на одну из гор, добавив, что на ней снега еще больше. Знаю, согласился Лукашенко и добавил, что на ней еще и снег идет.Встреча президентов в Сочи проходит в формате рабочего завтрака, сообщает телеканал "Россия 24". Путину и Лукашенко на завтрак подали еду и напитки."Кашку с утра ели?" — поинтересовался Путин."Не на воде же", — отреагировал белорусский президент."Почему? Вкусно очень, — невозмутимо настаивал глава российского государства. — Вы попробуйте, вам понравится".Два президента начали переговоры в режиме тет-а-тет. Они должны обговорить вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Минском, а также интеграционные процессы в рамках Союзного государства.По мнению Александра Лукашенко наступил момент истины. При этом президент Белоруссии подчеркнул, что "мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей карьеры".Из-за сильного дождя и ветра в Сочи самолет с частью российской правительственной делегацией приземлился не в Адлере, а на час позже в Минеральных Водах. Среди тех, что был на его борту — глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это не повлияло на начало переговоров Путина и Лукашенко.Переговоры Путина и Лукашенко проходят после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск. Помпео пообещал поставить Минску нефти столько, сколько будет нужно, но по мировым ценам. При этом американские компании закупают нефть у российских производителей.Москва и Минск не смогли договориться о поставках нефти в Белоруссию. Минск активно ищет альтернативные российским источники поставок нефти. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с Москвой о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Спорным стал вопрос о нецелесообразности сохранять размер премий для российских нефтяных компаний, продающих свое черное золото Минску.Не решен вопрос и о поставках российского газа. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года. Однако по этому договору цена поставок газа в Белоруссию названа только на январь и февраль 2020 года. Это 127 долларов за тысячу кубометров российского голубого топлива.