Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала незначительным влияние ситуации с коронавирусом на экономику России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала незначительным влияние ситуации с коронавирусом на экономику России.Меры по борьбе с коронавирусом частично снизили спрос в экономике Китая, но на другие страны это мало повлияло."Ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное", — сообщила глава ЦБ на пресс-конференции. Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о возможном влиянии ситуации с коронавирусом на экономику России. Он ожидает неизбежного снижения доходов от экспорта нефти. Это может повлиять на пополнение резервов и бюджета.В пятницу, 7 февраля, Совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку с 6,25 до 6 процентов годовых. По словам Набиуллиной, снижение ставки станет заметным не сразу — "пик эффекта от принятых до сегодняшнего дня решений придется на второе полугодие этого года".Кредиты станут дешевле и это ускорит рост ВВП.По оценке ЦБ, экономика России завершила адаптацию к новым условиям после кризиса 2014 года.Как отметила Набиуллиина, "с 2015 по 2019 год макроэкономическая политика, как денежно-кредитная, так и бюджетная, во многом определялась необходимостью адаптировать нашу экономику к резкому изменению внешних условий, которое произошло в 2014 году".