Пользователи анонимного форума Два.ч оперативно установили личность медбрата, признавшегося на электронной площадке для общения в многочисленных убийствах пациентов.

Пользователи анонимного форума "Два.ч" оперативно установили личность медбрата, признавшегося на электронной площадке для общения в многочисленных убийствах пациентов.Первоначально разговор шел о неприемлемости насилия над кошками, однако вскоре один из участников беседы внезапно признался: "Я еще и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь?" На дальнейшие вопросы он рассказал подробности: "Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается".Остальных возмутило подобное признание, и пользователи быстро установили по фотографии бэйджа личность медицинского работника, который разместил снимок, доказывая собеседникам, что он действительно имеет доступ к беспомощным больным.Признание в убийствах, по мнению пользователей "Два.ч", совершил Сергей Владимирович Вольф, медицинский брат-анестезиолог, работающий в "Кировском областном госпитале для ветеранов войн".По информации ТАСС, на эту историю уже обратил внимание местный Минздрав и отметил, что такой сотрудник действительно работает в госпитале, однако он сообщил, что никогда не писал на форуме. "Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника", — отметили в министерстве. В свою очередь, к расследованию подключился СК по Кировской области.