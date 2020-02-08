Чиновница из Чапаевска заказала убийство собственного мужа ради имущества. Супружеская пара была одной из самых ярких в городе. Муж женщины - крупный бизнесмен, руководит компанией пассажирских перевозок, а супруга много лет работает депутатом в местной думе. Но брак длиною в двадцать лет дал трещину. Именно раздел имущества и стал причиной рокового решения женщины.

Ранее сообщалось о чиновнице из Чапаевска, которая заказала убийство собственного мужа ради имущества. Злоумышленницей оказалась Наталья Гурьянова. Супружеская пара была одной из самых ярких в городе. Казалось бы, что все хорошо. Супруг Валерий Гурьянов — крупный бизнесмен, руководит компанией пассажирских перевозок, а жена много лет работает депутатом в местной думе. Но брак длиною в более чем двадцать лет дал трещину и супруги решили развестись. Именно раздел имущества и стал причиной рокового решения Натальи. В студии "Прямого эфира" родные и близкие подозреваемых в организации заказного убийства рассказали подробности инцидента.Наталью Гурьянову задержали более недели назад. Совместно с подругой Екатериной Абызовой злоумышленницы спланировали и заказали у киллера убийство экс-супруга чиновницы. Наталья, в свою очередь, отрицает вину. Суд с этим не согласен — до 27 марта женщины пробудут под арестом.Мама Натальи Гурьяновой Нина Папшова не верит, что ее дочь могла совершить подобный поступок. Женщина считает случившееся подставой.Бывший депутат Чапаевска Александр Борщев рассказал, что знаком с Натальей с 2005 года. Женщина организовала пассажирские перевозки, но через полтора года бизнес попытались "отжать". Гурьянова смогла выстоять в этой борьбе и сохранила предпринимательскую деятельность. Борщев считает, что именно бывший муж Натальи стал инициатором раздела семейного бизнеса, поскольку его доля составляла лишь 25 процентов.Мать Екатерины Абызовой, которую подозревают в соучастии в заказном убийстве, тоже не верит в виновность своей дочери. По словам Натальи Кашириной, ныне подозреваемая была у Гурьяновой лишь извозчиком, ее водительский стаж составляет 18 лет. При этом Абызова во всем и всегда помогала Наталье.Старший сын Гурьяновой считает, что сговор совершили именно Екатерина и Наталья Каширина, чтобы отнять бизнес, поскольку последняя полностью вела бухгалтерию.Какие шокирующие подробности рассказал про свою бывшую жену Валерий Гурьянов? Кто и с какой целью спаивал Наталью Гурьянову? Почему депутат жила в доме своей подруги? Было ли убийство Валерия спланированным или подставным? Об этом и многом другом в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".