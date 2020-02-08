Одна из четырех подготовительных сплошных седмиц перед Великим постом носит название Неделя о мытаре и фарисее. Согласно церковному календарю православных праздников в 2020 году она начинается 9 февраля. Длится она до 15 февраля.

Одна из четырех подготовительных сплошных седмиц перед Великим постом носит название Неделя о мытаре и фарисее. Согласно церковному календарю православных праздников в 2020 году она начинается 9 февраля. Длится она до 15 февраля.Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и длится вплотьдо 18 апреля. Подготовка же к нему начинается у православных уже в феврале. Сним связаны наступающие .Сплошная седмицаС понедельника после 9 февраля начинается сплошная седмица,когда всю неделю верующие могут есть все без ограничений – мясо, рыбу, яйца имолочные продукты. Однодневных постов в среду и пятницу не будет. Узнать датыдругих сплошных седмиц, когда на неделе не бывает однодневных постов, можно вНеделя о мытаре и фарисееЭтот праздник нужен для того, чтобы верующие вспомнили ободноименной притче. Она рассказывает о случае, произошедшем в храме. Двачеловека одновременно вошли туда помолиться.Один из них был фарисеем, и в своей молитве, якобыпрославляющей Бога, он просто хвалился собственными, как ему казалось, заслугами.Второй же – мытарь – осознавал свои грехи и просил у Господа прощения.С внешней точки зрения фарисей гораздо более праведныйчеловек. Он соблюдает все необходимые обряды, держит посты и заслуживаетуважения окружающих. Однако в своей гордости он практически отвергает Бога,поскольку даже в молитве тот ему не нужен.Мытарь же, то есть сборщик налогов, фигура в те временавсеми презираемая и ненавистная. В своей молитве он показывает, что понимаетсобственную греховность. Поэтому после нее перед Богом он оказывается чище иправеднее, чем фарисей.Толкование притчиЦерковь объясняет, что молитвы могут быть полезны человекутолько в том случае, если он, произнося их, не занимается превознесением самогосебя. Такой человек забывает, что все дела, которыми он хвалится, невозможныбез помощи Господа.Людей призывают избавиться от фарисейства, то есть отжелания считать себя лучше других, от склонности искать недостатки в окружающихраньше, чем в самих себе, и от попыток заслужить уважение людей, делая добротолько при свидетелях.Вспомнить об этом поучении будет полезно в любое время. Стоитсделать это , которая в 2020 году длится с 9 по 15февраля. Это будет важной подготовкой для тех, кто собрался держать .