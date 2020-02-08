В Организации объединенных наций заявили о том, что власти Испании практически ничего не делают для решения проблемы высоких уровней бедности и неравенства среди населения страны.

В Организации объединенных наций заявили о том, что власти Испании "практически ничего не делают" для решения проблемы высоких уровней бедности и неравенства среди населения страны.Специальный докладчик ООН по проблемам бедности и прав человека Филип Альстон по итогам официального визита констатировал, что ситуация с бедностью в Испании является одной из худших в Евросоюзе.В докладе эксперта ООН говорится о том, что, несмотря на постепенное восстановление экономики после финансового кризиса 2008 г., "слишком много испанцев продолжают страдать". Альстон подчеркнул, что мерами поддержки экономического роста, принятыми правительством страны, "пользуются корпорации и обеспеченные люди".26,1% взрослого населения и 29,5% детей в Испании, по данным за 2018 г., как отмечается в докладе, подвержены риску бедности. Более 55% сталкиваются с различными финансовыми трудностями. Официальный уровень безработицы в Испании, составляющий 13,8% более чем в два раза выше среднего значения показателя безработицы в ЕС. Среди испанцев моложе 25 лет безработица превышает 30%.Филип Альстон в ходе пресс-конференции в Мадриде рассказал о посещении в период с 27 января по 7 февраля 2020 г. ряда регионов и городов Испании, включая Мадрид, Галисию, Каталонию, Андалусию, Эстремадуру, страну Басков, и провел встречи с чиновниками, экспертами, рядовыми гражднами, сотрудниками гражданских организаций. По его словам, властям Испании сегодня "нужно повнимательнее посмотреть в зеркало", с учетом происходящего. Спецдокладчик ООН подчеркнул, что в Испании "практически отсутствует жилье по доступным ценам, система оказания социальной помощи не работает".Альстон отметил, что "самим испанцам трудно признать некоторые районы страны как часть Испании".Тема отсутствия доступного жилья и сохранение сложной социально-экономической ситуации в Испании и ряде других стран в плане сохранения высоких уровней имущественного неравенства ранее уже становилась предметом критики со стороны Организации объединенных наций.В марте 2019 г. специальный докладчик Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на доступное жилье Лейлани Фара и председатель Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательской деятельности и правам человека Сурья Дева опубликовали заявление в связи с деятельностью ряда крупных частных компаний и фондов.По оценкам ООН, действия Blackstone Group LLP, а также ряда других фондов, скупающих недвижимость в Европе и США приводит к обострению социальной напряженности из-за ухудшения ситуации с доступным жильем. В связи с этим представители ООН направили письменные обращения правительствам Дании, Ирландии, Испании, США, Чехии и Швеции.