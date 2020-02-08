08.02.2020

2020-02-08 14:35:03

Отпуск в стране замков: репортаж из «шоколадного королевства» Бельгии.

В канун 14 февраля Америку и Европу охватывает настоящая шоколадная лихорадка. Почему там принято дарить шоколад в знак любви? Потому что он содержит теобромин, который ответственен за выработку «гормона счастья» в организме. А в Японии шоколад в этот день дарят по другой причине, и тут не обошлось без «русского следа»: ровно 84 года назад, в феврале, в японских журналах впервые появилась реклама подарка любимому мужчине - шоколада Morozoff, сделанного на кондитерской фабрике русского эмигранта Валентина Морозова. Шоколад этой торговой марки существует и сегодня. А японца с тех пор стали дарить шоколадки на Валентинов день, поверив, что настоящие иностранцы отмечают этот праздник именно так.

Каждая подаренная шоколадка - не что иное, как еще одно признание любви к шоколаду. А как его приятно сделать в самом что ни на есть «шоколадном королевстве» - Бельгии. Что и сделала наш корреспондент Нина Глизница, проводя свой отпуск в стране замков.

Им 400 лет! А Ратуше все 600! Созданная в готическом стиле, она восхищает многообразием архитектурных украшений. На фасаде- статуи правителей и святых. Ратушу видно из любой части города , высота шпиля - 96 метров! А это - Дом короля. Он младше Владимирского Успенского собора всего на 100 лет. В 13 веке это был амбар. Затем реконструкция и из хлебного дом стал королевским. Хотя король тут никогда не жил. Всего на площади 39 зданий. Но туристов привлекает не только их красота, но и названия: тут дом лиса, тележка, волчица, роза. Узнать имя можно по украшениям над парадной дверью. Это, например, дом лебедь.

Шоколад - гордостью бельгийцев. Тут и с марципаном, и орехами, и с Каролине. Белый , чёрный, горький , молочный.

Колокола собора святых Михаила и Гудулы слышно отовсюду. Говорят, что парижский Нотр дам строили, глядя на брсюссельскую базилику. В центре- статути 12 апостолов в натуральную величину и величественный орган. Но больше всего привлекают витражи времён ренессанса с изображением жития Богородицы.

Первое упоминание о Брюсселе - 10 век. Но селение на болоте - так слово Брюссель переводится с древненидерландского - было построено много раньше. Брюссель меняется каждый день. Это и появление всё новых комиксов, ведь бельгийская столица - их родина, и "брюсселизация" - замена старинных зданий на современные. Но каким-то образом городу удаётся всё это в себе сочетать.

В Брюсселе как нигде считается современность и старина. А гуляя по его улицам, нужно всегда держать ухо в остро - ненароком можно натолкнуться на что-то неожиданное

Нина Глизница, Вести- Владимир