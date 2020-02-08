Сотрудник главных воздушных ворот Таиланда погиб в результате наезда пассажирского самолета на тягач во время рулежки. Произошедший 7 февраля инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Сотрудник главных воздушных ворот Таиланда погиб в результате наезда пассажирского самолета на тягач во время рулежки, сообщает Thai Rat. Произошедший 7 февраля инцидент попал в объектив камеры наблюдения.На кадрах видно, как Boeing 737-800 лоукостера Nok Air в банкогском аэропорту Донмыанг нагоняет буксировавший его тягач и подминает его под себя. Остановился лайнер только тогда, когда тягач оказался у него под брюхом.Управлявший наземной техникой сотрудник скончался на месте, его напарник получил травмы и был госпитализирован.ЧП, по предварительной информации, произошло из-за технической неисправности жесткой сцепки.