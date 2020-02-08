08.02.2020

2020-02-08 15:35:03

Почему лев символ Владимира?

В этой маске трудно узнать льва. Из Индонезии сувенир Андрею привезли друзья. Они узнали о его увлечении. Андрей собирает львов.



Андрей Синягин, коллекционер: «С друзьями как-то сидели на кухне, и вот первый появился, вот такой подсвечник. Это старый подсвечник, сейчас тоже продаются такие подсвечники, но вот это - старый. Где-то 80-го года. И вот они мне его подарили».



Удивительно, но идея собирать львов к Андрею Синягину - оператору ГТРК «Владимир» пришла после посещения музея Козла в Твери. Сейчас в его коллекции - сотни предметов: детские игрушки, статуэтки, подсвечники гравюры. Что-то привозили друзья, что-то покупал сам. Дверные ручки, например, привез от бабушки, рассказывает Андрей. Половина экспонатов - это значки и монеты с изображениям льва, привезенные со всего мира.

Андрей Синягин, коллекционер: «Вот сейчас друзья, знакомые поедут в Шри-Ланку, я уже присмотрел себе. В принципе у меня уже есть монетки из Шри-Ланки, но там есть еще сувениры, магнитики с изображением льва».



То, что телерадиокомпания соседствует со знаменитым Дмитриевским собором, Андрей называет непростым совпадением. Барельефы львов по фасаду собора, пожалуй, самая большая загадка, говорит Андрей. Почему они такие разные?

Андрей Синягин, коллекционер: «Я насчитал примерно около четырёхсот, посчитать очень сложно - львы тут разные, иногда замаскированные. Большинство людей не видят и о них не говорят. Львы бывают с одной головой, двумя телами, как бы они пересекаются, бывают пересеченные львы, те же самые грифоны - это разновидность львиного бестиария - они тоже львы».

Лев - олицетворение власти. Потому Владимирские князья в 12 веке и украсили им свой герб. Лев на владимирской земле прижился. Правда, его изображения менялись. Он смотрел то влево, то вправо. На голове появилась корона, а в руках крест. Львы во Владимире повсюду, стоит только приглядеться, рассказывает Андрей. И на фасаде Центра культуры на соборной площади, и на старинных домах на Большой московской, и на флюгере Дома Дружбы. Современный герб Владимира есть на щите памятника Александру Невскому. Тема бесконечная, считает Андрей.



Андрей Синягин, коллекционер: «Хотелось бы, чтобы во Владимире, конечно, появилась, какая-то точка притяжения, как музей Бабы-Яги и т.д. Но только связанная со Владимиром. Мне кажется, что именно львиная тема - это очень связано, мы реально живем в львином уголке».

Кстати, даже квест можно разработать - посчитать львов в центре Владимира, предлагает Андрей. Получасовая прогулка будет интересна, как туристам, так и жителям Владимира.

Екатерина Таманова, Александр Чунаев.

«Вести-Владимир»