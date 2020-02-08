Двое обвиняемых в поджоге Никулинского суда в Москве отправлены под арест. Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд. Злоумышленники пытались поджечь здание в ночь на 6 февраля: бросили в окно одного из помещений суда бутылку с зажигательной смесью.

Двое обвиняемых в поджоге Никулинского суда в Москве отправлены под арест. Соответствующее решение вынес столичный Пресненский суд.Злоумышленники пытались поджечь здание в ночь на 6 февраля: бросили в окно одного из помещений суда бутылку с зажигательной смесью, пишет агентство "Интерфакс". Предположительно, они хотели уничтожить лежащие там документы.Пожар удалось потушить, никто не пострадал, важные бумаги остались целы. По подозрению в поджоге были задержаны житель Уфы Руслан Ибрагимов и уроженец Башкортостана Рафис Галимов.Им предъявили обвинения по статьям "повреждение имущества" и "воспрепятствование правосудию". Ибрагимов полностью признал вину, Галимов – частично.Общий ущерб суду оценивается в 290 тысяч рублей. Какие именно документы пытались уничтожить злоумышленники, не сообщается.