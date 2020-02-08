Айрат Хайруллин летал на вертолете каждые выходные, когда находился в Татарстане. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Айрат Хайруллин летал на вертолете каждые выходные, когда находился в Татарстане. Об этом агентству РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.Вертолет, на котором летел депутат Государственной думы Айрат Хайруллин совершил жесткую посадку 7 февраля недалеко от Казани. На борту находились три человека. По предварительным данным, двое остались живы, а парламентарий погиб.Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Хайруллина.