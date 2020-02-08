Дерзкий грабеж совершил мигрант, отобравший в столичной подземке смартфон у другого приезжего. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

Дерзкий грабеж совершил мигрант, отобравший в столичной подземке смартфон у другого приезжего, сообщили в московском главке МВД. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.Местом действия стал вестибюль станции "Текстильщики". На кадрах видно, как на остановившегося у эскалатора 47-летнего мужчину в буквальном смысле слова налетает молодой человек, вырывает телефон из рук и начинает махать кулаками. В итоге злоумышленник спустил бывшего владельца телефона по эскалатору, а сам ретировался.Позже налетчик вместе с приятелем продали смартфон в одном из торговых центров, а деньги потратили. Выйти на их след помогли записи с камер наблюдения.Подозреваемых взяли под стражу. Стражи порядка не исключают, что они причастны и к другим преступлениям.