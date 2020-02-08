Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один на один заняли полтора часа. Президент России сказал, что было затронуто много вопросов, которые представляют взаимный интерес. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным, - сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко в формате один на один заняли полтора часа. Президент России сказал, что было затронуто много вопросов, которые представляют взаимный интерес.После этого должны быть состояться переговоры с участием делегаций, однако погодные условия не позволили им добраться вовремя. Она приедут позже. Поэтому Путин предложил продолжить дискуссию и обсудить текущие дела. Он пообещал "второй раунд" переговоров, после того, как все соберутся в полном составе."Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", — сказал президент России.По данным ТАСС, самолет специального летного отряда "Россия" с частью российской делегации не смог приземлиться в Адлере из-за сильного попутного ветра и низкой видимости. Было решено уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах. После полуторачасовой дозаправки самолет вылетел в Сочи.На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.