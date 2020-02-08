В Москве задержали сотрудницу банка, которая перевела 40 тысяч рублей со счета пожилого клиента своему мужу. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

В Москве задержали сотрудницу банка, которая перевела 40 тысяч рублей со счета пожилого клиента своему мужу. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.80-летний москвич обратился в полицию после того, как с его расчетного счета списали крупную сумму. В результате проверки была задержана 35-летняя работница банка, где у пенсионера открыт счет."Установлено, что злоумышленница, являясь сотрудником данного кредитного учреждения, используя свое служебное положение, совершила банковскую операцию по переводу денежных средств", – сообщили в полиции.Переведя деньги на карту мужа, которая была у нее при себе, женщина сняла наличные в банкомате и потратила их на свои нужды.В отношении банковской служащей возбудили уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ). Женщину отпустили под подписку о невыезде. Правоохранители выясняют, не причастна ли она к другим подобным преступлениям.4 февраля сообщалось о крупной краже из банкомата на Урале. В одном из торговых центров Златоуста воры взломали аппарат и забрали оттуда более 3 миллиона рублей.