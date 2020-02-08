В Госдуме и в экстренных службах Татарстана подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина. Он был на борту вертолета, который потерпел крушение в Лаишевском районе республики. Всего в вертолёте находились три человека, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Росавиация считает причиной происшествия неблагоприятные метеоусловия.

В Госдуме и в экстренных службах Татарстана подтвердили гибель депутата Айрата Хайруллина. Он был на борту вертолета, который потерпел крушение в Лаишевском районе республики. Всего в вертолёте находились три человека, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Росавиация считает причиной происшествия неблагоприятные метеоусловия.Крушение вертолета Bell 407 произошло на льду реки Кама в 6 километрах от берега, возле города Лаишево. С места происшествия спасатели на судне на воздушной подушке доставили на берег двух пострадавших, третий человек, находившийся на борту винтокрылой машины погиб.С диспетчерских радаров вертолёт пропал в половине пятого вечера. Экипаж воздушного судна не произвёл отметку в пункте назначения. На место выдвинулись силы МЧС и центра медицины катастроф."В 17.40 на место возможного происшествия убыло судно на воздушной подушке во главе с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. Также к месту убыла группа оперативного главного управления МЧС России по республике", — сообщил Андрей Родыгин, начальник пресс-службы главного управления МЧС РФ по Татарстану.На месте крушения сейчас работают следователи, криминалисты, а также эксперты ФСБ и СКР. По предварительным данным, вертолёт принадлежит депутату Государственной думы России, крупному бизнесмену Айрату Хайруллину. В эти дни он совершал рабочую поезду в Татарстан и находился на борту. Он погиб."Информация, которая поступает, говорит о том, что среди погибших в этой катастрофе был Айрат Хайруллин", — сообщил Сергей Неверов, вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия"."Следователи и криминалисты выехали на место инцидента. Организована доследственная проверка. По маршруту вертолета вылетела поисковая группа", — проинформировал Дмитрий Захаров, старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР.Для выяснения причин крушения вертолета в Росавиации сформирована специальная комиссия. Среди предварительных причин крушения называют неблагоприятные погодные условия. В Татарстане сейчас сильный ветер и метель.