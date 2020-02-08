Редакция Вести.Наука попала в шорт-лист номинации Лучшая научная редакция конкурса За верность науке. Победителем стала редакция Наука ТАСС. Поздравляем коллег с достойной победой!

"33Live.RuНаука" впервые отправила заявку для участия в премии и попала в шорт-лист номинации "Лучшая научная редакция" вместе с уважаемыми конкурентами: научно-популярным изданием "N+1"и редакцией "Наука ТАСС". Победителем стала редакция "Наука ТАСС". Поздравляем коллег с достойной победой!Напомним, что всероссийская премия "За верность науке" была учреждена Министерством образования и науки РФ в 2014 году с целью поощрения популяризаторов, журналистов, учёных и представителей бизнеса, сделавших наиболее важный вклад в развитие российской науки и её освещение.Нам невероятно приятно и важно, что наш многолетний труд на поприще научной журналистики был оценён экспертами. Напомним, что раздел "Наука" впервые появился на сайте 33Live.RuRu в 2011 году и с тех пор постоянно пополнялся, развивался и улучшался.Мы будем и дальше освещать самые важные научные исследования и открытия, не меняя качества своих публикаций.Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.В этом году для участия в премии было подано 312 заявок, треть из которых составили конкурсные проекты из регионов России.Эксперты оценивали заявки по 11 номинациям, охватывающим все направления популяризации достижений науки.Некоторые номинации были представлены в этом году впервые. Это "Лучшая научная редакция", "Лучший медийный проект по нацпроекту "НАУКА" и "Студенческий медиапроект о науке".Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.Лучшим периодическим печатным изданием о науке в этом году признали научно-популярный журнал "В мире науки".В номинации "КЛАССная наука" стал проект "КЛАССный ученый".Лучшим проектом о науке в социальных сетях признали сообщество "Открытый космос".В номинации "Лучший телевизионный/радиопроект о науке" победу одержала программа "Не факт!", телеканал "Наука".Мы сделали даже больше 20 серий проекта "Не факт". Это действительно хорошее видео. Сейчас телевидение противопоставляется соцсетям и диджитал. Это не так. Редакция и блогеры — не противники. Мы все работаем с аудиторией, и сейчас у канала "Наука" количество зрителей на ТВ приблизительно равно количеству зрителей в Интернете. Нельзя быть где-то в одном месте, нужно быть и там, и там, этим мы и занимаемся", — отметил Григорий Ковбасюк, генеральный директор телеканала "Наука".Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.Советский и российский учёный-зоолог, биогеограф, профессор географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий телепередачи "В мире животных", путешественник и человек, который, без сомнения, многих из нас заставил восхищаться наукой Николай Николаевич Дроздов был награждён специальной почётной премией за многолетним вклад в популяризацию науки на телевидении.Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.Проект "Микроистория" стал лучшим детским проектом о науке.Проект "КиберЛенинка" победил в номинации "Лучший онлайн-проектом о науке".Лучший фотопроектом о науке признали фотоконкурс "Снимай науку!".Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.Победителем номинации "Лучший научно-популярный проект года" стал фестиваль "Science Bar Hopping".Лучшим медийным проектом по нацпроекту "НАУКА" назвали #Нацпроект "Наука", Indicator.Ru.Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.В номинация "Студенческий медиапроект о науке" победу одержал проект "Наука на Урале".Вручая премию, президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко вспомнил об изданиях, которые его самого заставили всей душой полюбить науку. Так, он упомянул первую популярную детскую энциклопедию в 20 томах, которую выписали родители, журнал "Квант", "Химия и жизнь". Это в очередной раз говорит о важности популяризации науки среди детей.Фото Юлия Рудый/33Live.RuНаука.Добавим, что членами экспертного совета премии стали известные ученые и популяризаторы науки. Среди них — академик РАН Лев Зеленый; профессор Сколковского института науки и технологий, профессор РАН Артем Оганов; член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик; вице-президент "Российского химического общества имени Д.И. Менделеева", член-корреспондент РАН Юлия Горбунова и другие выдающиеся деятели науки.К участию в конкурсе были приглашены журналисты СМИ и фотографы, освещающие темы развития российской науки; ученые и представители бизнеса, которые внесли заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризации отечественных научных достижений.Учредителем Премии "За верность науке" выступает Министерство науки и высшего образования РФ. Партнёры мероприятия — Министерство просвещения РФ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Российская академия наук и Благотворительный Фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". Фонд традиционно является партнером Премии, поддерживая одно из приоритетных направлений деятельности — популяризацию научных достижений.