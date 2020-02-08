Английская премьер-лига назвала наставника английского Ливерпуля Юргена Клоппа лучшим тренером января. Таким образом, немецкий специалист уже пятый раз в нынешнем сезоне удостоен подобной чести. По этому показателю он стал рекордсменом АПЛ.

Английская премьер-лига назвала наставника английского "Ливерпуля" Юргена Клоппа лучшим тренером января. Таким образом, немецкий специалист уже пятый раз в нынешнем сезоне удостоен подобной чести. По этому показателю он стал рекордсменом АПЛ.В январе 2020 года "красные" под его руководством одержали пять побед из пяти. "Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии, набрав 73 очка после 25 игр. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает от лидера на 22 балла.Напомним, что ранее рекорд АПЛ принадлежал наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле. В сезоне-2017/18 он четыре раза признавался лучшим тренером месяца.