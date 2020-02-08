Заражение и смерть врача Ли Вэньляна от коронавируса 2019-nCoV – это случайная травма в рабочее время или на рабочем месте. Именно такая формулировка фигурирует в 14 статье Акта страхования от травм на производстве.

Заражение и смерть врача Ли Вэньляна от коронавируса 2019-nCoV – это "случайная травма в рабочее время или на рабочем месте". Именно такая формулировка фигурирует в 14 статье "Акта страхования от травм на производстве", сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на китайское радио.Напомним, мужчина скончался 7 февраля в одной из больниц китайского города Ухань.Вэньлян был одним из первых, кто сообщил о новом вирусе. Правда, изначально он предположил, что этот штамм вызывает атипичную пневмонию.Позднее китайская полиция задержала врача за распространение слухов. Вэньляна даже заставили подписать признание, что он нарушил общественный порядок.По последним данным, число зараженных вирусом 2019-nCoV достигло 31 тысячи человек. 636 из них скончались.