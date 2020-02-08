В Кашине Тверской области обнаружили труп лисы с характерными признаками бешенства. Вероятно, это именно она утром 6 февраля покусала 12 человек, в том числе одного ребенка. Лису накануне активно искали, а нашли ее труп у АЗС: бешеное животное растерзали собаки.

В Кашине Тверской области обнаружили труп лисы с характерными признаками бешенства.Вероятно, это именно она утром 6 февраля покусала 12 человек, в том числе одного ребенка.Всех их вакцинировали и отпустили по домам, а бешеное животное активно искали.В результате труп лисы обнаружили возле АЗС на Калининском шоссе. Как сообщили в Кашинской станции по борьбе с болезнями животных, ее растерзали собаки.Всех их вакцинировали, а труп лисы отвезли на экспертизу в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, сообщает "АиФ".