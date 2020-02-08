Три противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Экипажи боевых машин тренировались искать и следить за подводными лодками условного противника.

Три противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и Баренцева моря. Экипажи боевых машин тренировались искать и следить за подводными лодками условного противника, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ. В общей сложности Ту-142 провели в воздухе 9 часов, уточняют военные.Ту-142 – построен на базе стратегического ракетоносца Ту-95 и предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок. На борт боевая машина может взять до 9 тонн оружия. Максимальная дальность полета – 12 тысяч километров, предельная скорость – 855 километров в час.