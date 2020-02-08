Президент Молдавии Игорь Додон нашел способ сократить государственный дог страны на 344 миллиона долларов. Об этом он заявил в видео, которое размещено на его странице в социальной сети Facebook.

Президент Молдавии Игорь Додон нашел способ сократить государственный дог страны на 344 миллиона долларов. Об этом он заявил в видео, которое размещено на его странице в социальной сети Facebook.Через месяц или полтора будет принят соответствующий закон. Однако суть своего предложения глава государства пока не разъяснил.Напомним, в 2014 году стало известно, что три крупных молдавских банка вывели за рубеж около миллиарда долларов. Все эти финансовые организации были ликвидированы, а их имущество ушло с молотка. Однако полностью покрыть убытки не удалось, поэтому Министерство финансов Республики выпустило гособлигации под 5% годовых, которые теперь считаются государственным долгом.