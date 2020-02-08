На севере Италии задержали российского гражданина, который обвиняется в умышленном убийстве людей. Данную информацию подтвердили в посольстве России в Италии.

На севере Италии задержали российского гражданина, который обвиняется в умышленном убийстве нескольких людей. Данную информацию подтвердили в посольстве России в Италии.51-летний мужчина, кроме убийств, обвиняется в создании преступного сообщества. В настоящее время он остается под арестом до решения вопроса его экстрадиции в Россию. Данный процесс начнется в ближайшие недели.Как сообщает РИА Новости, арестованного зовут Роман Козлов. Он остановился в одной из гостиниц Новента-ди-Пьяве вместе с женой и сыном, там и произошло задержание россиянина.Мужчина находился в розыске в России с 2013 года. В ноябре 2019 года в отношении него был выписан ордер на международный арест. Российский суд считает виновным мужчину в организации убийства четырех человек в 2012 году в одной из квартир города Раменское.После задержания Козлова выяснилось, что он причастен к руководству преступной организацией, которая занималась отмыванием денежных средств. Банда входила в состав более крупной преступной группировки, действовавшей в московском регионе.По данным итальянских правоохранителей, арест россиянина связан со следствием по делу криминального авторитета Олега Шишканова.