Сотрудники полиции напомнили гражданам правила, соблюдение которых поможет избежать неприятностей.

Несмотря на масштабную профилактическую работу, в проведении которой сотрудникам полиции оказывают помощь средства массовой информации, представители администрации, неравнодушная общественность, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников.Злоумышленники придумывают новые схемы и психологические приёмы, позволяющие обмануть доверчивых граждан и завладеть их денежными средствами. Одна из задач правоохранительных органов – это профилактика преступлений. В связи с этим сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» провели профилактические мероприятия в городе.В рамках рейдов в течение двух недель сотрудники полиции осуществляли поквартирный обход домов, в подъездах размещали листовки и памятки профилактического характера.Полицейские проводили с гражданами разъяснительные беседы, рассказывали о распространенных способах обмана и новых схемах мошенничества, давали рекомендации гражданам, как уберечься от противоправных действий злоумышленников.Сотрудники полиции постарались достучаться до каждой квартиры, донести до каждого как не стать жертвой обмана, потому как главное, что может помочь избежать неприятностей, – бдительность самого гражданина.