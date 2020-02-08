08.02.2020

2020-02-08 13:05:03

В Ковровском районе нашли бешеную лису

Новый очаг бешенства зафиксирован в Ковровском районе. Во двор частного дома, расположенного в деревне Зубцово, забежала бешеная лиса. Произошел контакт с собакой, в результате чего у лисы был откушен нос. Дикое животное погибло, сообщает ГБУ ВО « Ковровская рай СББЖ». Материал от трупа был направлен в « Областная ветеринарная лаборатория» для исключения бешенства. Проведенное в лаборатории исследование показало, что лиса действительно была больна бешенством.

В связи со сложной ситуацией по бешенству животных на территории г. Коврова и Ковровского района напоминаем гражданам о необходимости строгого соблюдения правил содержания собак и кошек; о необходимости привязного содержания собак на частных подворьях; об охране домашних животных от контакта с дикими и безнадзорными животными, а также о необходимости обязательной ежегодной вакцинации кошек и собак против бешенства.

Бесплатную вакцинацию своему животному вы можете сделать по адресу г. Ковров, ул. Першутова, д. 45. Обо всех случаях подозрительного поведения животных просьба сообщать в районную ветстанцию по тел. 2-14-20, 2-27-49.