В Подольске (Московская область) во время урока физкультуры скончался школьник. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Причина смерти несовершеннолетнего устанавливается.

В Подольске (Московская область) во время урока физкультуры скончался школьник.Об инциденте сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В каком классе учился мальчик, не уточняется.В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Причина смерти несовершеннолетнего устанавливается.Случаи смерти детей во время уроков далеко не единичны. В ноябре 2019 года в Крыму во время урока географии умер школьник. Известно, что у ребенка ранее имелись проблемы со здоровьем. В мае прошлого года школьница умерла во время экзамена по математике.