Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил неудовлетворение тем, как идет восстановление территорий, пострадавших во время летних паводков в Иркутской области. Об этом он сообщил после всероссийского селекторного совещания.

Вице-премьер Марат Хуснуллин выразил неудовлетворение тем, как идет восстановление территорий, пострадавших во время летних паводков в Иркутской области. Об этом он сообщил после всероссийского селекторного совещания. Хуснуллин намерен до конца месяца посетить регион и встретиться с жителями пострадавших населенных пунктов, передает телеканал "Россия 24"."По Иркутску я недоволен ходом реализации программы. Вижу, что много сделано, объективно много сделано, но еще больше нужно сделать. Поэтому я в ближайший месяц уеду в Иркутск, разберусь сам, что нужно сделать, чтобы ускорить все необходимые действия. Чтобы мы могли всех, кого положено, переселить в новые дома и построить новые объекты социальной сферы", — заявил заместитель председателя правительства.В 2019 году из-за сильнейших ливней и подъема уровня воды в Иркутской области оказались подтопленными 11 тысяч жилых домов в 135 населенных пунктов. 5,5 тысячи зданий не подлежат восстановлению. Жертвами наводнения стали 26 человек.