При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 47 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Отдельной роты ППСП ОМВД России по району Восточное Измайлово задержали 35-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции на Сиреневом бульваре для проверки документов остановили мужчину, который при виде полицейских стал заметно нервничать. При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 47 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой более 120 граммов. Согласно результатам исследования изъятый материал является наркотическим средством – героином.Установлено, что злоумышленник ранее незаконно приобрел вышеуказанное наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73