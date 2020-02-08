Оперативники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве на улице Богданова задержали 31-летнего мужчину, у которого был обнаружен и изъят предмет, похожий на морской кортик...

Сотрудники полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в незаконном хранении морского кортика.В результате отработки оперативной информации оперативники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве на улице Богданова задержали 31-летнего мужчину, у которого был обнаружен и изъят предмет, похожий на морской кортик.Согласно проведенному исследованию изъятое является боевым холодным оружием колюще-режущего действия и относится к стандартному отечественного производства офицерскому общевойсковому кортику ВС СССР.По данному факту дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции продолжают мероприятия по установлению лица, совершившего сбыт оружия.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93