08.02.2020

2020-02-08 14:05:03

Владимирские легкоатлеты привезли серебро с Первенства России

Иван еще не дает автографы. Но фамилия Шуйский уже в списке ярких легкоатлетов области. И сегодня серебряного призера встречают в родном ФОКе объятиями и поздравлениями.

Первый прорыв в тройном прыжке за несколько лет. Да еще на Первенстве России по легкой атлетике в закрытом помещении. Таких успехов в технически непростом виде атлетики во владимирской СШОР не было давно. И это несмотря на то, что нет главного - прыжковой ямы.



Сергей Чернов, директор МБУ СШОР №4, г. Владимир: «В первую очередь удивительно, как Вячеславу удалось подготовить спортсмена в таких условиях, ведь во Владимире отсутствует яма для прыжков в длину именно, чтобы заниматься зимой. Была бы прыжковая яма, могли бы больше времени уделять техническим вопросам, именно в прыжках с приземлением. Результат не заставил бы себя ждать».

На сегодня результат Ивана - 14 метров 73 см. И это уже не просто цифры.



Нина Метлина, первый тренер: «Ванюша - очень трудолюбивый, благодарный ребенок. Воспитывала его с третьего класса. Прыгучее чудо, которое заметила сразу. Его глазки, горевшие к спорту, нельзя было не заметить - и вот что из этого получилось».

Победительница Первенства РФ на 200 метров, кандидат в мастера спорта по паурлифтингу Нина Метлина и в своей тренерской работе доказывает, что в спорте нет «слабого пола». Но без «сильного» все проблемы не решить. Лучший вариант - преодолевать их в тренерском тандеме.



Вячеслав Головешкин, основной тренер: «Я живу в этом зале с утра до вечера. Никто соврать не даст, вижу что здесь образовалась такая прореха. Пристраиваемся, устраиваемся, но тяжело. Не позволяет зал сделать всё, что хочешь».

Поэтому зимой приходиться ездить на все рядовые соревнования подряд. Это единственный способ хотя бы увидеть прыжковую яму - говорит Вячеслав Головешкин. Мастер спорта в прыжках длину и тройном прыжке, победитель Международного турнира в Тегеране в 1995-ом, приехал в область из Туркменистана. И «нам повезло», что он остался - говорят и специалисты, и воспитанники. Такого тренера-практика ни на кого другого не променяешь. Именно с ним Иван готов идти к рекордам своих кумиров. Таким, как советская легенда Виктор Санеев. Или как действующий рекордсмен мира, золотой медалист в тройном прыжке Джонатан. У Ивана большие планы.



Иван Шуйский, серебряный призер Первенства России по лёгкой атлетике в закрытом помещении: «Мировой рекорд, побить рекорд моего кумира Джонатана Эдвардса, британец».

А пока «маленький Джонатан» вместе с тренером решает прыжковые задачи на обычном линолеуме, в кроссовках... Спортсменами не рождаются - ими становятся. Даже вопреки обстоятельствам. Новый день - и всё сначала.



Вячеслав Головешкин, основной тренер: «Секундомер в зубы, поясок завяжи и беги кросс. Начнем с нуля».

Татьяна Воронцова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»