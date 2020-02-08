В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы скончалась Дайанн Торн — актриса из популярного американского сериала конца 1960-х годов Star Trek (Звездный путь), также известная по ролям в кинолентах Ильза — свирепая тюремщица, Ильза – волчица СС и другим. Ей было 83 года.

В хосписе Лас-Вегаса от рака поджелудочной железы скончалась Дайанн Торн — актриса из популярного американского сериала конца 1960-х годов Star Trek ("Звездный путь"), также известная по ролям в кинолентах "Ильза — свирепая тюремщица", "Ильза – волчица СС", "Ильза — тигрица Сибири", "Шоу Мерва Гриффина", "Пиноккио" и другим.Ей было 83 года. О смерти актрисы сообщил ее муж – актер и музыкант Говард Маурер, с которым они прожили вместе 44 года.В течение многих лет, как пишет The Hollywood Reporter, у Торн и Маурер в Лас-Вегасе был свой бизнес по проведению свадеб, во время которых они выступали как "внеконфессиональные священники".Дайанн писала сценарии, а Говард на церемониях пел и играл на клавишных инструментах.По словам Маурера, заказчики нередко просили провести "Свадьбу Ильзы", и тогда актриса "председательствовала" на церемонии в военном костюме, свастика на котором заменялась американским флагом.