В рамках товарищеского турнира Kaufland Cup в Словакии олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии с минимальным счетом – 1:0. Единственную шайбу у победителей встречи на 11-й минуте третьего периода забросил Даниил Мироманов.

В рамках товарищеского турнира Kaufland Cup в Словакии олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии с минимальным счетом – 1:0. Единственную шайбу у победителей встречи на 11-й минуте третьего периода забросил Даниил Мироманов.Турнир проходит на площадке стадиона "Зимний" в городе Попрада. В следующем матче российские хоккеисты в субботу, 8 февраля, сыграют с хозяевами льда – словаками. Для белорусов матч с Россией был вторым на турнире, в первом они уступили сборной Словакии со счетом 3:4.