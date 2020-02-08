Прошедший январь стал самым темным месяцем в году для москвичей. Обычно самая короткая продолжительность светового дня отмечается в декабре, но в нынешнем году рекорд побил второй зимний месяц.

Прошедший январь стал самым темным месяцем в году для москвичей. Обычно самая короткая продолжительность светового дня отмечается в декабре, но в нынешнем году рекорд побил второй зимний месяц."В Москве при норме солнечного сияния 33 часа продолжительность его составила всего лишь 11 часов. Подобной "немилости" от природы москвичи не получали в текущем столетии ни разу", – сообщили на сайте "Метеоновости".Похожая ситуация наблюдалась в январе 2004 года, когда солнце светило на протяжении всего 13 часов за месяц.Январь в этом году стал рекордсменом и по температуре воздуха. Так, 21 января был побит рекорд 63-летней давности: столбики термометров показали 3,4 градуса тепла.Стоит отметить, что первый зимний месяц оказался самым теплым на всей территории Центральной России. При этом синоптики обещают возвращение в столицу аномального тепла: ожидается, что климатическая норма будет превышена на 8-10 градусов.