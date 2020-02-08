В 2020 году важный и трагический церковный праздник, именуемый Собором новомучеников и исповедников Церкви Русской, выпадает на 9 февраля. В народе же вспоминают Иоанна Златоуста, а также готовятся к неделе о мытаре и фарисее.
В 2020 году важный и трагический , именуемый Собором новомучеников и исповедников Церкви Русской, выпадает на 9 февраля. В народе же вспоминают Иоанна Златоуста, а также готовятся к неделе о мытаре и фарисее.
История праздника
Дата почитания памяти православных, принявших
мученическую смерть или подвергшихся гонениям после революции 1917 года,
связана с 7 февраля. Эта дата выбрана в память о расстрелянном митрополите
Киевском Владимире.
отмечается в воскресенье. Если поминовение
митрополита Владимира выпадает на последний день недели, то высчитывать ничего
не нужно. Если же это число выпадает на понедельник, вторник или среду, то
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской назначается на предыдущее воскресенье.
Если 7 февраля выпадает на четверг, пятницу или субботу, то
день поминовения усопших устраивают в последующее воскресенье. Именно такая
ситуация сложилась в 2020 году.
Работу по сбору информации о верующих и служителях церкви,
пострадавших от репрессий Советской власти вела, главным образом, Русская православная
церковь за границей. В СССР утверждали, что боролись не с религией, а с
отдельными "отщепенцами", которые, "прикрываясь рясой", вели контрреволюционную
деятельность.
Список новомучеников пополняется. Изначально церковные иерархи
прославили не конкретных людей, а сам феномен мученичества в коммунистическом
государстве. Собор дополняют по мере получения и изучения новых сведений и
свидетельств подвигов веры.
Златоустьев огонь: обычаи на 9 февраля
Свое название в народном календаре этот день получил в
память об одном из Отцов Церкви Иоанне Богослове, который за свой талант
проповедника получил прозвание Златоуст. перенесения мощей
святого отмечается именно сегодня.
Также особое внимание простой люд уделял разведению огня в
домашней печи. Как и на Макарьев день, существовал особый обряд. Считалось, что
дрова следует сложить особым образом, а потом поджечь так, чтобы они загорелись
одновременно. Люди верили, что таким образом можно привлечь в дом достаток.
Народные приметы
Простой люд смотрел за поведением собак. Если они ложились
на снег, то надо было готовиться к приходу вьюги. После вьюги следует
присмотреться к сугробу. Если у него будет закругленная верхушка, то поле даст
хороший урожай.
Ветер с севера или северо-востока обещал ясную погоду. А
оттепели крестьяне не верили – они были уверены, что морозы в таком случае
ударят еще сильнее. Тепло же ждать можно в том случае, если в доме запотели
стекла.
Молитвы
В народе 9 февраля было принято обращаться к Иоанну
Златоусту с просьбами о просвещении ума и, что самое главное, о постижении
прежде всего духовной грамоты. Поскольку в 2020 году в этот день отмечается
также Собор новомучеников, то православные в своих молитвах вспоминают и их.
Для этого существуют специальные молитвы.
Именины 9 февраля
Варданий,
Дмитрий,
Ермоген,
Иван,
Маркиана,
Петр,
Полихроний.