В 2020 году важный и трагический церковный праздник, именуемый Собором новомучеников и исповедников Церкви Русской, выпадает на 9 февраля. В народе же вспоминают Иоанна Златоуста, а также готовятся к неделе о мытаре и фарисее.

В 2020 году важный и трагический , именуемый Собором новомучеников и исповедников Церкви Русской, выпадает на 9 февраля. В народе же вспоминают Иоанна Златоуста, а также готовятся к неделе о мытаре и фарисее.История праздникаДата почитания памяти православных, принявшихмученическую смерть или подвергшихся гонениям после революции 1917 года,связана с 7 февраля. Эта дата выбрана в память о расстрелянном митрополитеКиевском Владимире.отмечается в воскресенье. Если поминовениемитрополита Владимира выпадает на последний день недели, то высчитывать ничегоне нужно. Если же это число выпадает на понедельник, вторник или среду, тоСобор новомучеников и исповедников Церкви Русской назначается на предыдущее воскресенье.Если 7 февраля выпадает на четверг, пятницу или субботу, тодень поминовения усопших устраивают в последующее воскресенье. Именно такаяситуация сложилась в 2020 году.Работу по сбору информации о верующих и служителях церкви,пострадавших от репрессий Советской власти вела, главным образом, Русская православнаяцерковь за границей. В СССР утверждали, что боролись не с религией, а сотдельными "отщепенцами", которые, "прикрываясь рясой", вели контрреволюционнуюдеятельность.Список новомучеников пополняется. Изначально церковные иерархипрославили не конкретных людей, а сам феномен мученичества в коммунистическомгосударстве. Собор дополняют по мере получения и изучения новых сведений исвидетельств подвигов веры.Златоустьев огонь: обычаи на 9 февраляСвое название в народном календаре этот день получил впамять об одном из Отцов Церкви Иоанне Богослове, который за свой талантпроповедника получил прозвание Златоуст. перенесения мощейсвятого отмечается именно сегодня.Также особое внимание простой люд уделял разведению огня вдомашней печи. Как и на Макарьев день, существовал особый обряд. Считалось, чтодрова следует сложить особым образом, а потом поджечь так, чтобы они загорелисьодновременно. Люди верили, что таким образом можно привлечь в дом достаток.Народные приметыПростой люд смотрел за поведением собак. Если они ложилисьна снег, то надо было готовиться к приходу вьюги. После вьюги следуетприсмотреться к сугробу. Если у него будет закругленная верхушка, то поле дастхороший урожай.Ветер с севера или северо-востока обещал ясную погоду. Аоттепели крестьяне не верили – они были уверены, что морозы в таком случаеударят еще сильнее. Тепло же ждать можно в том случае, если в доме запотелистекла.МолитвыВ народе 9 февраля было принято обращаться к ИоаннуЗлатоусту с просьбами о просвещении ума и, что самое главное, о постижениипрежде всего духовной грамоты. Поскольку в 2020 году в этот день отмечаетсятакже Собор новомучеников, то православные в своих молитвах вспоминают и их.Для этого существуют специальные молитвы.Именины 9 февраляВарданий,Дмитрий,Ермоген,Иван,Маркиана,Петр,Полихроний.