Светлана Иванова, сыгравшая в сериале Тест на беременность поделилась откровениями. Артистка рассказала, что довело ее до слез.

СветланаИванова, сыгравшая в сериале "Тест на беременность" поделилась откровениями. Артисткарассказала, что довело ее до слез.10 февраля на Первомканале состоится премьера сериала "Триггер", в котором актриса сыгралаодну из главных ролей. Светлана Иванова рассказала, как готовится к сложнымролям, относится к критике, а также о феномене популярности сериала "Тест на беременность".Также звезда поделиласьнеизвестными ранее деталями со съемок сериала "Собор". Одним из самых яркихперсонажей сериала "Собор" Светлана Иванова назвала героя Максима Аверина Петра Первого,сообщает . По ее словам, он сыграл блестяще, будто эта роль хранилась на полке и ждала его.Знаменитость призналась,что ей было тяжело расставаться со съемочной командой сериала "Собор". Актриса дажерасплакалась, прощаясь с группой. "Для меня самое страшное всегда после съемок– расставаться. Я после каких-то проекта, которые в душу прорастают, долгоприхожу в себя", – сообщила звезда Говоря это,артистка едва сдерживала слезы.Отметим, что для ролей в кино звезды готова идти на эксперименты со внешностью. Напомним, ранее актриса Анна Пескова удивила своих поклонников резкой сменой имиджа, осветлив волосы для съемок в новом проекте.