Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.
Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года главный врач ОКБ, используя должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности совершила действия, позволившие конкретной коммерческой фирме одержать победу в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа конкретного производителя стоимостью свыше 72 миллионов рублей. Закупка производилась в рамках национального проекта «Здравоохранение».
За устранение потенциальных конкурентов и создание благоприятных условий (завышение рыночной стоимости томографа), главврач получила от коммерсантов взятки в размере 450 тысяч рублей.
Проведённой оценочной судебной экспертизой установлено, что рыночная стоимость компьютерного томографа иных производителей с аналогичными характеристиками, на 4 миллиона рублей меньше приобретенного. На указанную сумму Быковой Л.В. причинён ущерб бюджету Владимирской области, сообщил Следственный комитет по Владимирской области.
В июле 2019 года главврач ОКБ от тех же представителей коммерческой фирмы получила 500 тысяч рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.
С учетом всех обстоятельств суд назначил Быковой наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, а также запрет замещать определённые должности на срок 3 года.