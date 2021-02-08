Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.

Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.Следствием и судом установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года главный врач ОКБ, используя должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности совершила действия, позволившие конкретной коммерческой фирме одержать победу в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа конкретного производителя стоимостью свыше 72 миллионов рублей. Закупка производилась в рамках национального проекта «Здравоохранение».За устранение потенциальных конкурентов и создание благоприятных условий (завышение рыночной стоимости томографа), главврач получила от коммерсантов взятки в размере 450 тысяч рублей.Проведённой оценочной судебной экспертизой установлено, что рыночная стоимость компьютерного томографа иных производителей с аналогичными характеристиками, на 4 миллиона рублей меньше приобретенного. На указанную сумму Быковой Л.В. причинён ущерб бюджету Владимирской области, сообщил Следственный комитет по Владимирской области.В июле 2019 года главврач ОКБ от тех же представителей коммерческой фирмы получила 500 тысяч рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.С учетом всех обстоятельств суд назначил Быковой наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 миллионов рублей, а также запрет замещать определённые должности на срок 3 года.