Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.
В Октябрьском районном суде Владимира сегодня утром огласили приговор бывшему главврачу владимирской Областной клинической больницы Любови Быковой.
Владимир Зябликов, судья: «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Быковой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в гос. и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ на срок 3 года».
Напомним, Быкова обвинялась в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019-го она обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. Общая сумма взятки составила почти полтора миллиона рублей.
Адвокаты бывшего главного врача ОКБ Любови Быковой .
Кстати, бывший главврач владимирской больницы скорой помощи Евгений Яскин и его заместитель недавно отделались
Александр Сыпченко