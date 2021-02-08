Она признана виновной в получении взяток в крупном размере.

В Октябрьском районном суде Владимира сегодня утром огласили приговор бывшему главврачу владимирской Областной клинической больницы Любови Быковой.Владимир Зябликов, судья: «По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Быковой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в гос. и муниципальных учреждениях здравоохранения РФ на срок 3 года».Напомним, Быкова обвинялась в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с августа 2018 года по октябрь 2019-го она обеспечила победу конкретной коммерческой фирмы в электронном аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. Общая сумма взятки составила почти полтора миллиона рублей.Адвокаты бывшего главного врача ОКБ Любови Быковой .Кстати, бывший главврач владимирской больницы скорой помощи Евгений Яскин и его заместитель недавно отделалисьАлександр Сыпченко