Октябрьский райсуд вынес приговор экс-главврачу Областной клинической больницы. Любовь Быкова признана виновной в получении взяток в крупном размере. Следствием и судом установлено, что с

Октябрьский райсуд вынес приговор экс-главврачу Областной клинической больницы. Любовь Быкова признана виновной в получении взяток в крупном размере. Следствием и судом установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года главный врач ОКБ, используя должностные полномочия вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности совершила действия,позволившие конкретной коммерческой фирме одержать победу в электронном аукционе на поставку