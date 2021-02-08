Из зала суда в колонию. Бывшего глав. врача областной клинической больницы осудили за взятки в крупном размере. Заработать Любовь Быкова решила на госзакупках. Несколько лет назад начала

Из зала суда в колонию. Бывшего глав. врача областной клинической больницы осудили за взятки в крупном размере. Заработать Любовь Быкова решила на госзакупках. Несколько лет назад начала сотрудничать с коммерческой фирмой по поставкам медицинского оборудования. Изобретать колесо заинтересованные стороны не стали, схема «распила» бюджетных денег не нова. Быкова способствует, чтобы нужная компания выиграла аукцион на