Оперативный штаб опубликовал последние данные о ситуации COVID-19 в России. Число заразившихся граждан продолжает расти.

Оперативный штаб опубликовал последние данные о ситуации COVID-19 в России. Число заразившихся граждан продолжает расти.За прошедшие сутки в 85 регионах страны выявили 15 916 новых случаев заражения. Около 10% пациентов не имеют клинических проявлений болезни. 15 881 человек выздоровел, 407 россиян скончались.Лидером среди регионов по количеству инфицированных внова стала Москва. Прирост в столице составил 1 728. Далее идет Санкт-Петербург, где подтвердили 1 551 новых случай. Тройку замыкает Московская область с 912 больными.В первой десятке также оказались Нижегородская (465 случаев), Воронежская (368 случаев), Ростовская (359 случаев), Свердловская (301 случай), Самарская (300 случаев) области, Пермский край (274 случая) и Челябинская область (270 случаев).Материал дополняется.