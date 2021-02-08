Директором департамента строительства и архитектуры станет единоросс Иван Щербаков. Он сложил с себя полномочия депутата горсовета Коврова. На посту руководителя строительного

Директором департамента строительства и архитектуры станет единоросс Иван Щербаков. Он сложил с себя полномочия депутата горсовета Коврова. На посту руководителя строительного департамента Щербаков заменит Михаила Романычева, который в декабре покинул эту должность. Как сообщается на сайте горсовета Коврова, Щербаков Иван Вячеславович, коренной ковровчанин, родился 25 марта 1975 года. Окончил Ковровский механический техникум транспортного строительства, получил квалификацию техник-механик по специальности