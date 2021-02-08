Заработала новая система навигации сайта Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

Заработала новая система навигации сайта "Детского телефона доверия" с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.Теперь для адресация к целевым аудиториям задана на главной странице предельно чётко — кнопками «Подросткам» и «Взрослым».А при подключении к сайту со смартфонов, специальный акцент сделан на номере телефона и возможности сразу же сделать звонок — просто нажав на значок телефонной трубки в главном меню.Кроме того, в обновлённой версии сайта появилась новая интересная и полезная рубрика «Часто встречающиеся ситуации», в которой психолог разбирает наиболее актуальные запросы от детей и подростков.